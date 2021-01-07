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Расписание матчей
Испания. Кубок
Аморебьета - Спортинг
Аморебьета - Спортинг: обзор матча 07 января 2021
Аморебьета
07.01.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Спортинг
74'
C. Salvador
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аморебьета - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
N. Manzambi
Желтая карточка
M. Alvaro
90'
+2
89'
Замена
J. Babin
️️️️
M. Trabanco
74'
ГОЛ! 0:1!
C. Salvador
70'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Á. Vázquez
Замена
И. Бильбао
️️️️
G. Larruzea
66'
66'
Замена
C. Salvador
️️️️
J. Fuego
65'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Н. Чумич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
16
Asier Etxabaru
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
0
I. Orozco
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
21
Aimar Sagastibelza Caballero
ЦФ
5
Ekaitz Molina Jaen
ЦФ
3
Beñat Leiza
ЦФ
4
Aitor Arregi
ЦФ
5
Beñat Garro
ЦФ
2
Aitor Aldalur
ЦФ
13
Mikel Goiria
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
27
Никола Чумич
ПВ
39
Marcos Trabanco
ЦФ
15
Alex Zalaya
ЦФ
0
M. Valiente
ЦФ
0
J. Fuego
ЦФ
29
Mateo Arellano
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Álvaro Vázquez
ЦФ
10
Carlos Carmona
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аморебьета
11
Икер Сегин
ЛЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
14
Mikel Zarrabeitia
ЦФ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
0
M. Alvaro
ЦФ
17
Oier Garai
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Спортинг
19
Богдан Милованов
ПЗ
26
Айтор Гарсия
ПВ
36
Pablo Díez
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
43
Javier Mecerreyes
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
5
4
13
2
5
3
1-1-5
13
Жоэль
16
Гарсия
27
Чумич
0
10
9
7
29
6
24
Бильбао
24
Бильбао
6
9
32
Джурджевич
32
Джурджевич
9
0
10
10
0
39
6
6
39
27
Чумич
26
Гарсия
26
Гарсия
27
Чумич
Остались в запасе
Аморебьета
Спортинг
14
Mikel Zarrabeitia
ЦФ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
0
M. Alvaro
ЦФ
17
Oier Garai
ЦФ
11
Икер Сегин
ЛЗ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
36
Pablo Díez
ЦФ
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
43
Javier Mecerreyes
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
19
Богдан Милованов
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
14
Mikel Zarrabeitia
ЦФ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
0
M. Alvaro
ЦФ
17
Oier Garai
ЦФ
11
Икер Сегин
ЛЗ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
36
Pablo Díez
ЦФ
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
43
Javier Mecerreyes
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
19
Богдан Милованов
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Аморебьета - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
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