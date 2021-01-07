Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас Розас - Эйбар
Лас Розас - Эйбар: обзор матча 07 января 2021
Лас Розас
07.01.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
3 : 4
Завершен
Эйбар
73'
М. Лосада
79'
A. Galván
14'
Й. Муто
18'
Кике
69'
П. Леон
108'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лас Розас - Эйбар
108'
ГОЛ! 2:4!
С. Энрих
Пас отдал
Б. Хиль
105'
Замена
С. Энрих
️️️️
Ресио
102'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
R. Díez
93'
85'
Замена
Т. Инуи
️️️️
П. Леон
85'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Д. Кадзиор
ГОЛ! 2:3!
A. Galván
Пас отдал
G. Arib
79'
75'
Желтая карточка
Р. Соареш
74'
Замена
Р. Олабе
️️️️
Й. Муто
74'
Замена
Р. Соареш
️️️️
А. Арбилья
ГОЛ! 1:3!
М. Лосада
73'
Замена
D. Barca
️️️️
A. Carrasco
70'
Замена
М. Лосада
️️️️
Á. Portero
70'
69'
Желтая карточка
Й. Муто
69'
ГОЛ! 0:3!
П. Леон
Замена
A. Galván
️️️️
C. Moreno
46'
35'
Желтая карточка
Э. Бургос
18'
ГОЛ! 0:2!
Кике
14'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
Пас отдал
Д. Кадзиор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас Розас
22
Raúl Díez
ЦФ
0
C. Indiano
ЦФ
7
Alberto Alburquerque
ЦФ
17
Álvaro Portero
ЦФ
20
Adrián Carrasco
ЦФ
6
Marcos Gullon
ЦФ
8
Daniel Provencio
ЦФ
0
G. Arib
ЦФ
15
Alejandro Malón
ЦФ
5
Carlos Moreno
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лас Розас
7
Марио Лосада
ЦФ
9
David Barca
ЦФ
12
Augusto Galván
ЦФ
4
Gonzalo Exposito Verdejo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
1
Alberto Lejarraga Rubio
ЦФ
25
Adrián Álvarez
ЦФ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Роберто Олабе
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
5
0
1
5
15
8
3-3-1-3
13
Родригес
23
Арбилья
20
Бургос
13
Родригес
6
Альварес
36
Ресио
92
Кадзиор
14
Леон
11
Муто
2
Куберо
7
Кике
17
7
Лосада
7
Лосада
17
20
9
9
20
5
12
12
5
23
Арбилья
55
Соареш
55
Соареш
23
Арбилья
11
Муто
16
Олабе
16
Олабе
11
Муто
17
Хиль
17
Хиль
92
Кадзиор
8
Экспозито
8
Экспозито
92
Кадзиор
14
Леон
14
Инуи
14
Инуи
14
Леон
36
Ресио
9
Энрих
9
Энрих
36
Ресио
Остались в запасе
Лас Розас
Эйбар
4
Gonzalo Exposito Verdejo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
1
Alberto Lejarraga Rubio
ЦФ
25
Adrián Álvarez
ЦФ
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
4
Gonzalo Exposito Verdejo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
1
Alberto Lejarraga Rubio
ЦФ
25
Adrián Álvarez
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лас Розас - Эйбар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лас Розас
Испания. Кубок, 1 раунд
Лас Розас
0 : 3
30.10.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Лас Розас
0 : 3
13.11.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1/32 финала
Лас Розас
3 : 4
07.01.2021
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лас Розас
1 : 0
16.12.2020
Мирандес
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Лас Розас
Эйбар
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+