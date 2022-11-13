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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас Розас - Эйбар
Лас Розас - Эйбар: обзор матча 13 ноября 2022
Лас Розас
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Лас Розас - Эйбар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лас Розас
Испания. Кубок, 1 раунд
Лас Розас
0 : 3
30.10.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Лас Розас
0 : 3
13.11.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1/32 финала
Лас Розас
3 : 4
07.01.2021
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лас Розас
1 : 0
16.12.2020
Мирандес
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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2023.01.27 14:57
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2023.05.29 01:45
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2023.01.27 14:57
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2022.09.02 09:17
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2021.07.05 07:55
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