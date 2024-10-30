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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас Розас - Севилья
Лас Розас - Севилья: обзор матча 30 октября 2024
Лас Розас
30.10.2024, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Севилья
61'
К. Ихеначо
79'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лас Розас - Севилья
84'
Замена
А. Педроса
️️️️
П. Фернандес
81'
Желтая карточка
П. Ортис
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Ихеначо
66'
Замена
П. Ортис
️️️️
Х. Санчес
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
46'
Замена
К. Салас
️️️️
Маркао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас Розас
1
Álex Herrero
ВР
17
Луис Месегер
ЛЗ
6
David Gómez
ЦЗ
2
Alberto Moreno
ЦЗ
4
Luis Méndez
ЦЗ
15
Borja Pascual
ЦП
7
Losada
ЦП
5
Victor Velasco
ЦП
8
Iván García Quivira
(К)
ЦП
9
Santiago Lagreca
ЦФ
19
Joselu
ЦФ
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
(К)
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Лас Розас
13
Pablo Fuertes
ВР
21
Javier Bernal
ЦЗ
26
Izan García
ЦЗ
23
Brayan Mejía
ЦЗ
8
Alvaro Escolano
ЦП
16
Roberto
ЦП
20
Varo
ЦП
22
Kevin Diouf
ЦП
28
Moli Moli
ЦП
14
Juanito
ЦФ
11
A. Maes
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
26
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
41
I. Dominguez
ЦФ
4-4-2
1
17
Месегер
2
4
6
15
5
8
7
19
9
4-1-2-1-2
25
Фернандес
29
Монтиэль
5
23
Маркао
4
Барко
6
Агум
24
Санчес
97
Соу
17
Идумбо Мусамбо
10
Фернандес
17
Ихеначо
10
Фернандес
17
Педроса
17
Педроса
10
Фернандес
23
Маркао
4
Салас
4
Салас
23
Маркао
24
Санчес
24
Ортис
24
Ортис
24
Санчес
Остались в запасе
Лас Розас
Севилья
13
Pablo Fuertes
ВР
21
Javier Bernal
ЦЗ
26
Izan García
ЦЗ
23
Brayan Mejía
ЦЗ
8
Alvaro Escolano
ЦП
16
Roberto
ЦП
20
Varo
ЦП
22
Kevin Diouf
ЦП
28
Moli Moli
ЦП
14
Juanito
ЦФ
11
A. Maes
ЦФ
1
Альберто Флорес
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
26
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
41
I. Dominguez
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Pablo Fuertes
ВР
21
Javier Bernal
ЦЗ
26
Izan García
ЦЗ
23
Brayan Mejía
ЦЗ
8
Alvaro Escolano
ЦП
16
Roberto
ЦП
20
Varo
ЦП
22
Kevin Diouf
ЦП
28
Moli Moli
ЦП
14
Juanito
ЦФ
11
A. Maes
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
26
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
41
I. Dominguez
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Лас Розас - Севилья
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
19
13
Офсайды
3
2
Количество передач
248
621
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Лас Розас
Испания. Кубок, 1 раунд
Лас Розас
0 : 3
30.10.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Лас Розас
0 : 3
13.11.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1/32 финала
Лас Розас
3 : 4
07.01.2021
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лас Розас
1 : 0
16.12.2020
Мирандес
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
- : -
07.12.2026
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
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