Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 14 марта 2021
Панатинаикос
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
ПАОК
39'
Ф. Македа
82'
Ф. Иоаннидис
84'
М. Крменчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАОК
90'
+4
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
Карлитос
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Крменчик
85'
Замена
Т. Мург
️️️️
Х. Цолис
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Крменчик
Пас отдал
К. Свидерски
ГОЛ! 2:0!
Ф. Иоаннидис
82'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Хадзийованнис
81'
76'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
74'
Замена
️️️️
Виейринья
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Y. Ayoub
74'
67'
Замена
М. Крменчик
️️️️
А. Варда
65'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
Y. Mollo
62'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
53'
42'
Желтая карточка
К. Свидерски
ГОЛ! 1:0!
Ф. Македа
Пас отдал
А. Хадзийованнис
39'
Желтая карточка
Маурисио
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
2-1-4-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
8
Маурисио
27
Хуанкар
19
Вильяфаньес
20
19
Ниасс
9
Македа
7
Хадзийованнис
14
3-4-1-2
12
Живкович
15
Креспо
15
Ингасон
21
Баба
7
Эль-Каддури
14
Живкович
20
Виейринья
22
Шваб
17
Цолис
28
Свидерски
7
Варда
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
7
Хадзийованнис
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Хадзийованнис
20
7
Нгбакото
7
Нгбакото
20
17
Цолис
99
Мург
99
Мург
17
Цолис
7
Варда
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Варда
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
28
Факундо Санчес
ПЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
1
Христос Талихманидис
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
28
Факундо Санчес
ПЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
ПАОК
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+