Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - АЕК
Волос - АЕК: обзор матча 14 марта 2021
Волос
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
45+4'
А. Дувикас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - АЕК
Желтая карточка
Б. Клейман
90'
+2
Замена
R. Colombo
️️️️
Т. Цоканис
90'
+2
Вторая желтая
Ж. Баррьентос
87'
86'
Замена
Э. Христопулос
️️️️
Х. Албанис
Желтая карточка
Х. Бартоло
85'
Замена
С. Санчес
️️️️
Н. Мартинес
83'
72'
Желтая карточка
О. Данченко
71'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Л. Гарсия
63'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
46'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дувикас
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
И. Неделчару
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
36'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
3-3-1-3
55
Клейман
37
Грильо
2
6
Цоканис
11
Нинис
10
Мартинес
14
Баррьентос
7
Бартоло
9
Переа
24
Митоглу
9
Дувикас
3-4-3
33
Атанасиадис
15
Лаци
24
Неделчару
2
Митай
7
Крстичич
4
Шиманьски
20
Манталос
94
Данченко
17
Ансарифард
19
Албанис
99
Гарсия
6
Цоканис
5
5
6
Цоканис
10
Мартинес
31
Санчес
31
Санчес
10
Мартинес
19
Албанис
52
Христопулос
52
Христопулос
19
Албанис
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
99
Гарсия
53
Махерас
53
Махерас
99
Гарсия
Остались в запасе
Волос
АЕК
25
Giorgos Ballas
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
25
Giorgos Ballas
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Остались в запасе
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Волос - АЕК
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
АЕК
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+