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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Олимпиакос
Ларисса - Олимпиакос: обзор матча 14 марта 2021
Ларисса
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Олимпиакос
87'
M. Nunic
33'
А. Хассан (П)
55'
А. Андруцос
80'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Олимпиакос
ГОЛ! 1:3!
M. Nunic
87'
Замена
S. Glinos
️️️️
M. Acuña
83'
83'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Бухалакис
80'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Эль-Араби
78'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
M. Nunic
️️️️
B. Moukandjo
72'
64'
Замена
Брума
️️️️
Л. Ранджелович
63'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
У. Кюйперс
58'
Желтая карточка
Г. Масурас
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Андруцос
Желтая карточка
Н. Якимовски
51'
44'
Желтая карточка
Л. Ранджелович
37'
Замена
Г. Масурас
️️️️
А. Хассан
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хассан
Желтая карточка
А. Хусино
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
22
Dinu Graur
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ларисса
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
2-1-5
1
5
Хусино
6
29
Якимовски
77
70
Пинакас
17
Дурмишай
12
8
3-1-2-2-2
1
Са
14
Андруцос
19
Папастатопулос
25
Холебас
6
М'Вила
70
Силва
41
Бухалакис
77
Ранджелович
7
Фортунис
19
Хассан
99
Кюйперс
77
14
14
77
12
33
33
12
77
Ранджелович
77
Брума
77
Брума
77
Ранджелович
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
41
Бухалакис
19
Хассан
7
Масурас
7
Масурас
19
Хассан
99
Кюйперс
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
99
Кюйперс
Остались в запасе
Ларисса
Олимпиакос
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Ларисса - Олимпиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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