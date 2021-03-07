Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Волос
Панетоликос - Волос: обзор матча 07 марта 2021
Панетоликос
07.03.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Волос
75'
Г. Арийиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Волос
Желтая карточка
F. Mazurek (pen.)
83'
77'
Замена
A. Bueno
️️️️
Т. Цоканис
ГОЛ! 1:0!
Г. Арийиби
Пас отдал
A. Tahar
75'
72'
Желтая карточка
Т. Цоканис
Замена
N. Mazzola
️️️️
Н. Карелис
70'
66'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Д. Ринстра
Замена
A. Tahar
️️️️
Х. Диас
54'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ринстра
Желтая карточка
Х. Диас
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
8
Далсью
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
0
N. Mazzola
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
1-4-5
1
27
20
Диас
8
Далсью
28
Арийиби
59
44
80
Карелис
0
17
15
3-2-4-1
55
Клейман
2
26
Феррари
6
Цоканис
31
Санчес
37
Грильо
23
Ринстра
10
Мартинес
14
Баррьентос
11
Нинис
9
Дувикас
80
Карелис
0
0
80
Карелис
47
Малис
47
Малис
20
Диас
6
6
20
Диас
23
Ринстра
7
Бартоло
7
Бартоло
23
Ринстра
6
Цоканис
14
14
6
Цоканис
Остались в запасе
Панетоликос
Волос
9
Никос Вергос
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Christopher Knett
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
9
Никос Вергос
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Christopher Knett
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панетоликос - Волос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
Все
Панетоликос
Волос
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+