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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 06 марта 2021
Атромитос
06.03.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
19'
Г. Манусос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Астерас
90'
+2
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
90'
+1
Вторая желтая
В. Иглесиас
87'
Желтая карточка
Х. Барралес
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
J. Umbides
81'
Желтая карточка
S. Natsos
76'
Желтая карточка
J. Tomasevic
75'
75'
Замена
️️️️
Я. Коцирас
72'
Желтая карточка
В. Иглесиас
Замена
️️️️
Г. Манусос
67'
Замена
R. Galo
️️️️
Х. Муньис
67'
61'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
46'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
Сито
Замена
Х. Мандас
️️️️
C. Theodorakis
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Манусос
Пас отдал
Х. Муньис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
1-4-5
6
Гутас
10
Муньис
8
Харисис
10
Саломон
8
28
9
Манусос
33
0
24
3-2-5
99
Цифцис
22
27
Коцирас
24
Альварес
8
Мунафо
6
15
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
20
Регис
8
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
8
33
35
Мандас
35
Мандас
33
10
Муньис
12
12
10
Муньис
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
23
Риера
44
44
23
Риера
40
Сито
10
10
40
Сито
Остались в запасе
Атромитос
Астерас
50
Боян Матич
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
50
Боян Матич
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Атромитос - Астерас
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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