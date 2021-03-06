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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Ларисса
ОФИ - Ларисса: обзор матча 06 марта 2021
ОФИ
06.03.2021, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Ларисса
2'
П. Стайкос
74'
Д. Де Гузман (П)
29'
Ф. Дурмишай (П)
63'
M. Acuña
84'
Ф. Дурмишай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Ларисса
87'
Замена
M. Nunic
️️️️
Ф. Дурмишай
84'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Дурмишай
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
A. Sardinero
81'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Ф. Старжеон
81'
Желтая карточка
М. Мельядо
79'
Красная карточка
N. Solis
78'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
77'
76'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Ä. Ben-Hatira
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Де Гузман
74'
Замена
N. Solis
️️️️
F. Grivas
68'
65'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
63'
ГОЛ! 1:2!
M. Acuña
38'
Желтая карточка
M. Maksymenko
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Дурмишай
26'
Замена
D. Graur
️️️️
A. Nikolias
ГОЛ! 1:0!
П. Стайкос
Пас отдал
Д. Де Гузман
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
0
A. Nikolias
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
22
Dinu Graur
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
3-4-3
32
15
Диамантис
18
Яннулис
34
26
Стайкос
18
Де Гузман
70
Старжеон
29
Мельядо
28
22
2
3-1-5
1
25
16
6
29
Якимовски
8
17
Дурмишай
70
Пинакас
77
10
28
11
11
28
22
9
Кастаньос
9
Кастаньос
22
70
Старжеон
4
Маринакис
4
Маринакис
70
Старжеон
0
22
22
0
10
22
22
10
17
Дурмишай
33
33
17
Дурмишай
Остались в запасе
ОФИ
Ларисса
38
Theodoros Mingos
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча ОФИ - Ларисса
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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