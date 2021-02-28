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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 28 февраля 2021
Панатинаикос
28.02.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
58'
Ф. Велес
73'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - АЕК
Желтая карточка
Y. Mollo
90'
+2
90'
+1
Замена
Э. Христопулос
️️️️
К. Ансарифард
89'
Желтая карточка
Э. Лопеш
Желтая карточка
Маурисио
86'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
С. Александропулос
85'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Ф. Иоаннидис
78'
Замена
Карлитос
️️️️
Й. Нгбакото
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гарсия
67'
Замена
Т. Махерас
️️️️
М. Танкович
65'
Желтая карточка
Н. Крстичич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Велес
Пас отдал
А. Пунгурас
58'
Желтая карточка
Й. Нгбакото
54'
Желтая карточка
С. Александропулос
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Диудис
15
Пунгурас
4
Фран Велес
8
Маурисио
27
Хуанкар
19
Ниасс
14
Александропулос
7
Нгбакото
90
Кампецис
7
Иоаннидис
14
4-3-3
33
Атанасиадис
22
Лопеш
4
Сварнас
24
Неделчару
15
Лаци
4
Шиманьски
7
Крстичич
20
Манталос
17
Ансарифард
22
Танкович
99
Гарсия
7
Нгбакото
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Нгбакото
14
Александропулос
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
7
Иоаннидис
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
17
Ансарифард
52
Христопулос
52
Христопулос
17
Ансарифард
22
Танкович
53
Махерас
53
Махерас
22
Танкович
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
9
Михалис Косидис
ЦФ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
9
Михалис Косидис
ЦФ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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