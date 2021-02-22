Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Панатинаикос
Панетоликос - Панатинаикос: обзор матча 22 февраля 2021
Панетоликос
22.02.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
6'
D. N'Dinga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Панатинаикос
Желтая карточка
Н. Вергос
90'
+1
Замена
J. Arzura
️️️️
Г. Арийиби
84'
83'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Й. Нгбакото
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
78'
Замена
E. Tzanakakis
️️️️
D. N'Dinga
77'
73'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Л. Вильяфаньес
Желтая карточка
D. N'Dinga
56'
46'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
А. Кампецис
35'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
ГОЛ! 1:0!
D. N'Dinga
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Панетоликос
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
5
Joaquín Arzura
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
84
Christos Kalantzis
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
2-5-3
1
6
Цоцалич
27
6
8
Далсью
20
Диас
28
Арийиби
59
80
Карелис
17
15
1-1-3-1-4
1
Диудис
4
Фран Велес
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
19
Ниасс
27
Хуанкар
7
Нгбакото
90
Кампецис
14
38
7
Иоаннидис
28
Арийиби
5
5
28
Арийиби
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
59
27
27
59
19
Вильяфаньес
9
Македа
9
Македа
19
Вильяфаньес
90
Кампецис
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
90
Кампецис
7
Нгбакото
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Нгбакото
Остались в запасе
Панетоликос
Панатинаикос
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
84
Christos Kalantzis
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
84
Christos Kalantzis
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Панетоликос - Панатинаикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
Все
Панетоликос
Панатинаикос
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+