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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ОФИ
ПАС - ОФИ: обзор матча 21 февраля 2021
ПАС
21.02.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
ОФИ
4'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - ОФИ
81'
Желтая карточка
F. Ferreyra
74'
Желтая карточка
O. Lymperakis
69'
Замена
К. Балояннис
️️️️
F. Grivas
69'
Замена
F. Ferreyra
️️️️
Д. Де Гузман
64'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
Замена
S. Križman
️️️️
А. Карталис
60'
Замена
F. Brener
️️️️
Г. Памлидис
60'
Желтая карточка
М. Салиакас
51'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
41'
14'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Г. Памлидис
5'
ГОЛ! 1:0!
Г. Памлидис
Пас отдал
А. Карталис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
5
Эррамуспе
43
Персман
2
Салиакас
6
Пантелакис
22
Кастро
7
Карталис
28
Домингес
20
Элефтериадис
14
Памлидис
12
3-3-3
32
34
18
Яннулис
15
Диамантис
70
Старжеон
18
Де Гузман
26
Стайкос
28
2
9
Кастаньос
7
Карталис
12
12
7
Карталис
14
Памлидис
0
0
14
Памлидис
18
Де Гузман
9
9
18
Де Гузман
2
2
34
13
13
34
28
38
Балояннис
38
Балояннис
28
Остались в запасе
ПАС
ОФИ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС - ОФИ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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