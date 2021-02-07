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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ОФИ
Олимпиакос - ОФИ: обзор матча 07 февраля 2021
Олимпиакос
07.02.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
ОФИ
19'
Я. М'Вила
37'
Г. Масурас
68'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ОФИ
78'
Желтая карточка
В. Селимович
Пенальти не реализован!
К. Фортунис
78'
78'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
N. Vafeas
78'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ф. Старжеон
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
70'
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
70'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эль-Араби
68'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
У. Ба
64'
Замена
Т. Силва
️️️️
М. Вальбуэна
64'
62'
Замена
К. Яннулис
️️️️
N. Korovesis
Желтая карточка
Г. Масурас
53'
Желтая карточка
О. Рябчук
50'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Брума
40'
ГОЛ! 2:0!
Г. Масурас
Пас отдал
М. Вальбуэна
37'
Желтая карточка
А. Андруцос
24'
ГОЛ! 1:0!
Я. М'Вила
Пас отдал
М. Вальбуэна
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Са
5
Рябчук
35
Семеду
27
Ба
14
Андруцос
6
М'Вила
2
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
77
Брума
19
Эль-Араби
3-2-2-3
24
Ватерман
34
2
4
Селимович
15
Диамантис
13
26
Стайкос
70
Старжеон
20
28
2
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
27
Ба
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
27
Ба
28
Вальбуэна
70
Силва
70
Силва
28
Вальбуэна
77
Брума
7
Фортунис
7
Фортунис
77
Брума
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
70
Старжеон
9
Кастаньос
9
Кастаньос
70
Старжеон
34
18
Яннулис
18
Яннулис
34
2
18
Де Гузман
18
Де Гузман
2
Остались в запасе
Олимпиакос
ОФИ
70
Кенни Лала
ПЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
11
Nazareno Solis
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Олимпиакос - ОФИ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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