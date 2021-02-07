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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Астерас
Волос - Астерас: обзор матча 07 февраля 2021
Волос
07.02.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
28'
L. FernÃ¡ndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Астерас
90'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
L. FernÃ¡ndez
Замена
R. Colombo
️️️️
Т. Цоканис
86'
81'
Желтая карточка
Х. Барралес
80'
Замена
А. Риера
️️️️
Х. Регис
Замена
T. Kritikos
️️️️
Н. Мартинес
75'
72'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
68'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
68'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
53'
Желтая карточка
D. Suarez
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
С. Нинис
39'
Замена
D. Miloc
️️️️
Ф. Грильо
38'
28'
ГОЛ! 0:1!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
Ф. Альварес
Желтая карточка
Ф. Грильо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Dardo Miloc
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
4-3-1-2
55
Клейман
31
Санчес
6
Цоканис
26
Феррари
37
Грильо
11
Нинис
23
Ринстра
10
Мартинес
7
Бартоло
9
Дувикас
24
Митоглу
3-2-5
99
Цифцис
19
Кастаньо
22
Гарсия
24
Альварес
8
Мунафо
6
15
20
Регис
10
40
Сито
9
Барралес
37
Грильо
5
5
37
Грильо
6
Цоканис
5
5
6
Цоканис
10
Мартинес
77
77
10
Мартинес
11
Нинис
9
Переа
9
Переа
11
Нинис
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
10
58
Пасалидис
58
Пасалидис
10
27
Коцирас
27
Коцирас
20
Регис
23
Риера
23
Риера
20
Регис
Остались в запасе
Волос
Астерас
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
Остались в запасе
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Волос - Астерас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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