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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панатинаикос
Атромитос - Панатинаикос: обзор матча 06 февраля 2021
Атромитос
06.02.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Панатинаикос
45+1'
Д. Гутас
55'
A. Agayev
10'
Ф. Велес
48'
Карлитос
84'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Панатинаикос
Желтая карточка
S. Natsos
90'
+5
89'
Желтая карточка
С. Александропулос
84'
ГОЛ! 2:3!
Ю. Санкаре
Замена
П. Якумакис
️️️️
Х. Муньис
81'
76'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Хадзийованнис
75'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
Замена
С. Струнгис
️️️️
A. Agayev
70'
Замена
J. Umbides
️️️️
R. Galo
69'
61'
Замена
️️️️
Л. Вильяфаньес
61'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
А. Кампецис
ГОЛ! 2:2!
A. Agayev
Пас отдал
R. Galo
55'
48'
ГОЛ! 1:2!
Карлитос
ГОЛ! 1:1!
Д. Гутас
Пас отдал
Х. Муньис
45'
+1
36'
Желтая карточка
Ф. Велес
35'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Б. Шенкевельд
Замена
S. Natsos
️️️️
J. Tomasevic
22'
Желтая карточка
R. Galo
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Велес
Пас отдал
А. Хадзийованнис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
3-4-3
1
Янниотис
12
6
Гутас
19
Кивракидис
3
Гальвао
10
Саломон
8
Харисис
10
Муньис
0
23
22
3-1-3-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
12
Хадзитеодоридис
8
Маурисио
14
Александропулос
10
Карлитос
13
Санкаре
7
Хадзийованнис
90
Кампецис
14
22
28
28
22
0
4
Струнгис
4
Струнгис
0
12
8
8
12
Коцопулос
34
34
Коцопулос
10
Муньис
8
Якумакис
8
Якумакис
10
Муньис
90
Кампецис
7
Нгбакото
7
Нгбакото
90
Кампецис
4
Шенкевельд
19
Ниасс
19
Ниасс
4
Шенкевельд
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
7
Хадзийованнис
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
Остались в запасе
Атромитос
Панатинаикос
50
Боян Матич
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
10
Bryan Rabello
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
50
Боян Матич
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
10
Bryan Rabello
ЦП
Остались в запасе
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Атромитос - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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