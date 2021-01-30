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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Волос
Ларисса - Волос: обзор матча 30 января 2021
Ларисса
30.01.2021, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Волос
Замена
N. Trujić
️️️️
M. Acuña
88'
Желтая карточка
A. Colombino
86'
78'
Желтая карточка
Ф. Феррари
Желтая карточка
Ä. Ben-Hatira
73'
Замена
B. Moukandjo
️️️️
Ф. Дурмишай
63'
Желтая карточка
N. Zizic
54'
Желтая карточка
А. Хусино
49'
Замена
N. Karanikas
️️️️
A. Michael
46'
Замена
А. Хусино
️️️️
U. Ćosić
46'
Желтая карточка
A. Michael
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
25
Manolis Bertos
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
0
Renato Santos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
7
Nikola Trujić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3-1-5
25
16
5
22
0
17
Дурмишай
70
Пинакас
19
77
4-2-1-3
55
Клейман
26
Феррари
6
Цоканис
2
37
Грильо
23
Ринстра
10
Мартинес
7
Бартоло
9
Дувикас
24
Митоглу
0
77
7
7
77
17
Дурмишай
12
12
17
Дурмишай
5
5
Хусино
5
Хусино
5
5
20
20
5
9
Переа
9
Переа
Остались в запасе
Ларисса
Волос
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
33
Marko Nunic
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
33
Marko Nunic
ЦФ
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Ларисса - Волос
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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