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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Атромитос
Панетоликос - Атромитос: обзор матча 28 января 2021
Панетоликос
28.01.2021, четверг, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
82'
Э. Барбоза (П)
54'
Х. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Атромитос
90'
Замена
J. Umbides
️️️️
R. Galo
Замена
️️️️
E. Pereyra
89'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
E. Tzanakakis
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барбоза
82'
Желтая карточка
J. Arzura
76'
65'
Вторая желтая
Х. Муньис
65'
Замена
B. Rabello
️️️️
A. Agayev
64'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
Б. Матич
Замена
M. R. Azadi
️️️️
F. Mazurek (pen.)
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Х. Муньис
50'
Желтая карточка
Х. Муньис
42'
Желтая карточка
Д. Гутас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
Атромитос
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
2-4-4
1
6
Цоцалич
27
7
Барбоза
6
20
Диас
28
Арийиби
44
0
5
17
4-3-3
35
Мандас
6
Гутас
4
Струнгис
12
19
Кивракидис
10
Муньис
8
Харисис
10
Саломон
50
Матич
0
22
0
9
9
0
27
54
Лиавас
54
Лиавас
27
28
28
0
10
10
0
12
8
8
12
50
Матич
34
34
50
Матич
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
9
Никос Вергос
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
14
Georgios Manthatis
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
9
Никос Вергос
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
14
Georgios Manthatis
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Остались в запасе
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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