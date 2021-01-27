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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 27 января 2021
Олимпиакос
27.01.2021, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
3 : 0
Завершен
ПАОК
50'
Ю. Эль-Араби
77'
М. Камара
89'
М. Врусаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАОК
Замена
А. Хассан
️️️️
Брума
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Врусаи
89'
88'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Х. Цолис
Замена
Пепе
️️️️
М. Камара
88'
79'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
А. Живкович
79'
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Аугусто
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
77'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Фортунис
73'
72'
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Бухалакис
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
5
Рябчук
35
Семеду
27
Ба
13
Рафинья
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
77
Брума
7
Фортунис
19
Эль-Араби
2-5-1-2
12
Живкович
15
Варела
15
Ингасон
8
Аугусто
7
Эль-Каддури
14
Живкович
2
Алвес
20
Виейринья
17
Цолис
21
Крменчик
7
Варда
7
Фортунис
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Фортунис
2
Камара
88
Пепе
88
Пепе
2
Камара
77
Брума
19
Хассан
19
Хассан
77
Брума
8
Аугусто
99
Мург
99
Мург
8
Аугусто
14
Живкович
22
Шваб
22
Шваб
14
Живкович
17
Цолис
7
Лабру
7
Лабру
17
Цолис
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
22
Ника Нинуа
ЦП
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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