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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ОФИ
Панатинаикос - ОФИ: обзор матча 23 января 2021
Панатинаикос
23.01.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
ОФИ
32'
Б. Шенкевельд
87'
А. Кампецис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ОФИ
Желтая карточка
С. Александропулос
90'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
А. Кампецис
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Кампецис
Пас отдал
С. Александропулос
87'
85'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
К. Яннулис
Желтая карточка
А. Канталапьерда
80'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Маурисио
75'
72'
Замена
F. Grivas
️️️️
Ф. Старжеон
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
D. Emmanouilidis
69'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Ф. Иоаннидис
69'
61'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
N. Vafeas
54'
Желтая карточка
N. Vafeas
ГОЛ! 1:0!
Б. Шенкевельд
Пас отдал
D. Emmanouilidis
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
3-1-3-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
4
Фран Велес
8
Маурисио
27
Хуанкар
14
Александропулос
17
90
Кампецис
7
Иоаннидис
14
3-2-2-2
24
Ватерман
2
4
Селимович
15
Диамантис
18
Яннулис
34
26
Стайкос
70
Старжеон
22
2
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
8
Маурисио
90
Кампецис
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
90
Кампецис
17
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
17
7
Иоаннидис
9
Македа
9
Македа
7
Иоаннидис
18
Яннулис
18
Де Гузман
18
Де Гузман
18
Яннулис
70
Старжеон
28
28
70
Старжеон
2
19
Цилианидис
19
Цилианидис
2
Остались в запасе
Панатинаикос
ОФИ
10
Карлитос
ЦП
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
10
Карлитос
ЦП
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панатинаикос - ОФИ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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