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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Олимпиакос
Панетоликос - Олимпиакос: обзор матча 09 января 2021
Панетоликос
09.01.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
48'
A. Tahar
4'
К. Фортунис
66'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Олимпиакос
90'
+3
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
85'
Замена
А. Андруцос
️️️️
М. Дрегер
Замена
️️️️
P. Medina
85'
Замена
E. Pereyra
️️️️
S. Vanderson
70'
Замена
G. Manthatis
️️️️
Г. Арийиби
70'
66'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
Н. Вергос
️️️️
M. R. Azadi
62'
59'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Г. Масурас
ГОЛ! 1:1!
A. Tahar
Пас отдал
Г. Арийиби
48'
46'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Фортунис
46'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Брума
43'
Желтая карточка
Брума
Желтая карточка
M. R. Azadi
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Фортунис
Пас отдал
М. Дрегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
88
Пепе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
2-3-5
1
47
Малис
27
20
Диас
6
28
Арийиби
44
9
0
5
15
4-1-1-3-1
19
Цолакис
37
Дрегер
4
Сиссе
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
77
Брума
7
Фортунис
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
9
Вергос
9
Вергос
9
27
17
17
27
28
Арийиби
14
14
28
Арийиби
37
Дрегер
14
Андруцос
14
Андруцос
37
Дрегер
77
Брума
77
Ранджелович
77
Ранджелович
77
Брума
7
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Масурас
7
Фортунис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Панетоликос
Олимпиакос
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Панетоликос - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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