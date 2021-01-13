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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 13 января 2021
ПАОК
13.01.2021, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
51'
С. Ингасон
77'
У. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Замена
Х. Цолис
️️️️
Т. Мург
83'
82'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Ю. Эль-Араби
82'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
К. Фортунис
77'
ГОЛ! 1:1!
У. Ба
Пас отдал
К. Фортунис
71'
Замена
А. Хассан
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
69'
68'
Желтая карточка
Рафинья
62'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Врусаи
Желтая карточка
С. Ингасон
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Ингасон
51'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
35'
Желтая карточка
М. Крменчик
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-5-2
1
Пасхалакис
13
Яннулис
15
Креспо
15
Ингасон
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
22
Шваб
14
Живкович
99
Мург
7
Варда
21
Крменчик
4-1-1-3-1
1
Са
13
Рафинья
35
Семеду
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
28
Вальбуэна
7
Фортунис
17
Врусаи
19
Эль-Араби
99
Мург
17
Цолис
17
Цолис
99
Мург
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
19
Эль-Араби
7
Масурас
7
Масурас
19
Эль-Араби
17
Врусаи
77
Ранджелович
77
Ранджелович
17
Врусаи
7
Фортунис
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Хассан
19
Хассан
28
Вальбуэна
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
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