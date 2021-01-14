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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 14 января 2021
Аталанта
14.01.2021, четверг, 23:15
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Кальяри
43'
А. Миранчук
61'
Л. Муриэль
64'
Б. Шутало
55'
Р. Соттиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Кальяри
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Л. Муриэль
89'
83'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Трипальделли
83'
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Соттиль
Желтая карточка
Й. Иличич
81'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Р. Фройлер
75'
72'
Замена
Г. Перейро
️️️️
М. Трамони
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Миранчук
69'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Р. Госенс
68'
67'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Ф. Калигара
67'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
ГОЛ! 3:1!
Б. Шутало
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Госенс
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
Р. Соттиль
Пас отдал
Г. Викарио
Замена
М. де Рон
️️️️
М. Пессина
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Л. Муриэль
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-3-1-1
57
Спортиелло
21
Ромеро
6
Джимсити
21
Меле
8
Госенс
44
Шутало
17
Малиновский
8
Фройлер
32
Пессина
59
Миранчук
10
Муриэль
4-2-1-3
25
Викарио
4
Цаппа
6
Валюкевич
23
Чеппителли
33
Трипальделли
8
Нандес
18
Марин
10
Трамони
30
Паволетти
21
Калигара
23
Соттиль
10
Муриэль
19
Паломино
19
Паломино
10
Муриэль
8
Госенс
33
Хатебур
33
Хатебур
8
Госенс
8
Фройлер
23
Депаоли
23
Депаоли
8
Фройлер
32
Пессина
15
де Рон
15
де Рон
32
Пессина
59
Миранчук
72
Иличич
72
Иличич
59
Миранчук
33
Трипальделли
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Трипальделли
10
Трамони
26
Перейро
26
Перейро
10
Трамони
23
Соттиль
96
Унас
96
Унас
23
Соттиль
21
Калигара
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
21
Калигара
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
30
Алессандро Кортиновис
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
30
Алессандро Кортиновис
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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