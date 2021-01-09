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Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 09 января 2021
Куинз Парк Рейнджерс
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Фулхэм
104'
Б. Рид
105+3'
Н. Кебану
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Желтая карточка
Н. Хямяляйнен
115'
Желтая карточка
Й. Барбе
112'
105'
+3
ГОЛ! 0:2!
Н. Кебану
Пас отдал
Д. Онома
104'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Пас отдал
А. Митрович
91'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Р. Лофтус-Чик
91'
Замена
Д. Одои
️️️️
К. Тете
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
91'
Замена
К. Мастерсон
️️️️
G. Cameron
91'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
82'
Замена
F. Bettache
️️️️
T. Carroll
82'
78'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Х. Рид
Замена
Ч. Келман
️️️️
М. Бонн
73'
68'
Замена
М. Гектор
️️️️
Т. Конголо
67'
Замена
Б. Рид
️️️️
И. Кавалейру
Желтая карточка
G. Cameron
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
33
Dillon Barnes
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
4-4-2
88
Дьенг
16
Дикки
34
Кейн
5
Барбе
26
Осайи-Самуэль
4
Болл
11
5
10
Хаир
9
Бонн
13
Дайкс
3-2-2-1-2
1
Родак
2
Тете
5
Конголо
3
Рим
34
Эйна
23
Брайан
6
Рид
20
Лофтус-Чик
17
Онома
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
9
Бонн
23
Келман
23
Келман
9
Бонн
5
23
Мастерсон
23
Мастерсон
5
26
Осайи-Самуэль
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
11
26
26
11
6
Рид
92
Кебану
92
Кебану
6
Рид
20
Лофтус-Чик
33
Робинсон
33
Робинсон
20
Лофтус-Чик
5
Конголо
6
Гектор
6
Гектор
5
Конголо
2
Тете
3
Одои
3
Одои
2
Тете
8
Иван Кавалейру
14
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
33
Dillon Barnes
ЦФ
16
Крис Уиллок
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
14
Фабиу Карвалью
АП
31
Фабри
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
33
Dillon Barnes
ЦФ
16
Крис Уиллок
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Остались в запасе
14
Фабиу Карвалью
АП
31
Фабри
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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