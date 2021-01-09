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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Престон
Уиком Уондерерс - Престон: обзор матча 09 января 2021
Уиком Уондерерс
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Престон
3'
Ф. Оньединма
9'
Д. Якобсон (П)
25'
Д. Найт
82'
А. Самуэль
43'
Э. Риис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиком Уондерерс - Престон
ГОЛ! 4:1!
А. Самуэль
Пас отдал
Д. Хорган
82'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
76'
Замена
А. Самуэль
️️️️
А. Мускве
75'
75'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Моламби
74'
Замена
D. Fisher
️️️️
Д. Рафферти
Замена
Д. Гейп
️️️️
Д. Адениран
66'
Желтая карточка
Д. Адениран
64'
Желтая карточка
Д. Хорган
61'
Замена
Д. Хорган
️️️️
М. Блумфилд
57'
46'
Замена
А. Брауне
️️️️
Т. Бейлисс
46'
Замена
P. Huntington
️️️️
Д. Ирл
43'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Риис
Желтая карточка
Р. Оллсоп
42'
ГОЛ! 3:0!
Д. Найт
Пас отдал
Д. МакКарти
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Якобсон
9'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Оньединма
Пас отдал
А. Мускве
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Престон
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-4-2
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
МакКарти
17
Тафазолли
20
Найт
10
Блумфилд
35
Адениран
7
Уилер
44
Оньединма
9
Икпеазу
15
Мускве
4-4-2
1
Рипли
16
Хьюз
14
Стори
2
Рафферти
32
Ирл
8
Моламби
4
Ледсон
44
Поттс
8
Бейлисс
9
Стокли
17
Риис
15
Мускве
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Мускве
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
35
Адениран
15
Гейп
15
Гейп
35
Адениран
10
Блумфилд
7
Хорган
7
Хорган
10
Блумфилд
2
Рафферти
2
2
2
Рафферти
32
Ирл
20
20
32
Ирл
8
Бейлисс
8
Брауне
8
Брауне
8
Бейлисс
8
Моламби
24
Магуайр
24
Магуайр
8
Моламби
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Престон
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уиком Уондерерс - Престон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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