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Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Кардифф
Ноттингем Форест - Кардифф: обзор матча 09 января 2021
Ноттингем Форест
09.01.2021, суббота, 15:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кардифф
3'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Кардифф
Замена
С. Соу
️️️️
Г. Артер
85'
84'
Замена
М. Харрис
️️️️
М. Пак
78'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Р. Йетс
️️️️
М. Анхель Герреро
66'
63'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
У. Волкс
Замена
А. Майтен
️️️️
S. Ameobi
59'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тэйлор
Пас отдал
Г. Бонг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
4-4-3
2
26
Маккена
13
Бонг
6
Уорролл
88
Кафу
11
Лолли
19
31
Артер
10
Герреро
13
Смит
33
Тэйлор
3-4-1-2
12
Филлипс
35
Нельсон
12
Беннетт
3
Баган
6
Волкс
7
Пак
32
Роллс
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Глатцель
23
Мерфи
31
Артер
33
Соу
33
Соу
31
Артер
19
77
Майтен
77
Майтен
19
10
Герреро
22
Йетс
22
Йетс
10
Герреро
7
Пак
9
Харрис
9
Харрис
7
Пак
23
Мерфи
9
Ожо
9
Ожо
23
Мерфи
6
Волкс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
6
Волкс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кардифф
24
Will Swan
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
7
Kieron Evans
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
Остались в запасе
7
Kieron Evans
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ноттингем Форест - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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