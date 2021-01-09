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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 09 января 2021
Манчестер Юнайтед
09.01.2021, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Уотфорд
5'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
83'
Замена
Д. Филлипс
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Лингард
79'
76'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Ф. Зинкернагель
76'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
У. Троост-Эконг
Желтая карточка
А. Теллес
72'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Джеймс
69'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Гринвуд
69'
Желтая карточка
А. Туанзебе
65'
58'
Замена
К. Сема
️️️️
И. Сарр
58'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
А. Масина
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Э. Байи
45'
+6
38'
Желтая карточка
И. Сарр
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
А. Теллес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
Mason Barrett
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
4-3-3
1
Хендерсон
13
Теллес
4
Туанзебе
3
Байи
33
Уильямс
8
Мактоминей
6
ван де Бек
11
Гринвуд
77
Лингард
64
Мата
7
Джеймс
4-1-1-2-2
26
Бахман
22
Наварро
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
7
Сарр
11
Зинкернагель
45
Грэй
9
Педро
3
Байи
5
Магуайр
5
Магуайр
3
Байи
77
Лингард
18
Матич
18
Матич
77
Лингард
7
Джеймс
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Джеймс
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
11
Гринвуд
25
Масина
2
Нгакия
2
Нгакия
25
Масина
15
Чалоба
8
Филлипс
8
Филлипс
15
Чалоба
11
Зинкернагель
15
Унгбо
15
Унгбо
11
Зинкернагель
7
Сарр
12
Сема
12
Сема
7
Сарр
5
Троост-Эконг
16
Уилмот
16
Уилмот
5
Троост-Эконг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
43
Давид Де Хеа
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
0
Mason Barrett
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
0
Mason Barrett
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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