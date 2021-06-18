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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Словакия
Швеция - Словакия: обзор матча 18 июня 2021
Швеция
18.06.2021, пятница, 16:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
77'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Словакия
Замена
Э. Крафт
️️️️
Э. Форсберг
90'
+3
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Л. Аугустинссон
88'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
А. Экдаль
88'
87'
Желтая карточка
В. Вайсс
84'
Замена
Д. Ганцко
️️️️
Т. Губочан
84'
Замена
М. Дуриш
️️️️
П. Грошовски
80'
Желтая карточка
О. Дуда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Форсберг
77'
77'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
М. Гамшик
77'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Р. Мак
76'
Желтая карточка
М. Дубравка
65'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
П. Пекарик
Замена
Р. Квайсон
️️️️
М. Берг
64'
Замена
В. Классон
️️️️
К. Ольссон
64'
Желтая карточка
К. Ольссон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
10
Ласло Бенеш
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
2
Лустиг
3
Линделеф
24
Даниэльсон
7
Ларссон
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
9
Исак
9
Берг
3-4-2
1
Дубравка
2
Пекарик
15
Губочан
14
Шкриньяр
13
Грошовски
24
Косцельник
17
Гамшик
19
Куцка
8
Дуда
20
Мак
6
Аугустинссон
5
Бенгтссон
5
Бенгтссон
6
Аугустинссон
10
Форсберг
20
Крафт
20
Крафт
10
Форсберг
13
Экдаль
13
Свенссон
13
Свенссон
13
Экдаль
20
Ольссон
17
Классон
17
Классон
20
Ольссон
9
Берг
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Берг
15
Губочан
16
Ганцко
16
Ганцко
15
Губочан
17
Гамшик
10
Бенеш
10
Бенеш
17
Гамшик
20
Мак
7
Вайсс
7
Вайсс
20
Мак
2
Пекарик
17
Гараслин
17
Гараслин
2
Пекарик
13
Грошовски
21
Дуриш
21
Дуриш
13
Грошовски
Остались в запасе
Швеция
Словакия
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Душан Куцяк
ВР
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
22
Станислав Лоботка
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ПВ
Остались в запасе
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Душан Куцяк
ВР
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
22
Станислав Лоботка
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Швеция - Словакия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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