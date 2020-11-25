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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Специя
Болонья - Специя: обзор матча 25 ноября 2020
Болонья
25.11.2020, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Специя
13'
М. Барроу
45+1'
Р. Орсолини
64'
Д. Фариас
100'
Д. Маджоре
119'
Д. Маджоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болонья - Специя
119'
ГОЛ! 2:3!
Д. Маджоре
Пас отдал
Д. Фариас
Желтая карточка
Н. Сансоне
116'
114'
Желтая карточка
Д. Маджоре
114'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
111'
Замена
К. Терци
️️️️
Л. Агум
Желтая карточка
Р. Сориано
104'
100'
ГОЛ! 2:2!
Д. Маджоре
Пас отдал
Д. Фариас
Замена
А. Хики
️️️️
Г. Медель
97'
Пенальти не реализован!
М. Барроу
90'
+1
89'
Желтая карточка
Т. Крапикас
86'
Замена
️️️️
Р. Маркицца
86'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Л. Мора
Замена
Р. Паласио
️️️️
Н. Домингес
82'
78'
Желтая карточка
А. Дейола
Замена
А. Поли
️️️️
М. Сванберг
67'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Э. Вигнато
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фариас
62'
Желтая карточка
Ю. Хабот
61'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Д. Акампора
61'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Д. Сала
58'
Желтая карточка
К. Агудело
Желтая карточка
Г. Медель
50'
ГОЛ! 2:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Р. Сориано
45'
+1
Желтая карточка
Н. Домингес
44'
27'
Желтая карточка
Р. Маркицца
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
Э. Вигнато
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
70
Дьон Руффо
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Специя
77
Рафаэль
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
3-1-4-2
1
Да Кошта
5
Томиясу
4
Денсвил
29
Де Сильвестри
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
25
Вигнато
21
Сориано
99
Барроу
7
Орсолини
3-5-1-1
22
Крапикас
24
Хабот
44
Исмайли
5
Маркицца
7
Сала
14
Дейола
19
Мора
6
Агум
13
Акампора
7
Агудело
91
Пикколи
17
Медель
2
Хики
2
Хики
17
Медель
32
Сванберг
15
Поли
15
Поли
32
Сванберг
25
Вигнато
11
Сансоне
11
Сансоне
25
Вигнато
8
Домингес
8
Паласио
8
Паласио
8
Домингес
19
Мора
18
Маджоре
18
Маджоре
19
Мора
6
Агум
19
Терци
19
Терци
6
Агум
7
Сала
14
Матиелло
14
Матиелло
7
Сала
13
Акампора
17
Фариас
17
Фариас
13
Акампора
Остались в запасе
Болонья
Специя
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
70
Дьон Руффо
ЦП
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
70
Дьон Руффо
ЦП
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
Остались в запасе
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Болонья - Специя
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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