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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Финляндия
Франция - Финляндия: обзор матча 11 ноября 2020
Франция
11.11.2020, среда, 23:10
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Финляндия
28'
М. Форсс
31'
О. Валакари
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Финляндия
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Лангле
80'
80'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Р. Шуллер
75'
Замена
П. Араюри
️️️️
Л. Вяйсянен
75'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
О. Валакари
Замена
Р. Агилар
️️️️
Л. Дюбуа
71'
67'
Замена
Н. Алхо
️️️️
И. Нисканен
67'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Карьялайнен
67'
Замена
Й. Тойвио
️️️️
Ю. Ояла
Замена
Н. Канте
️️️️
П. Погба
57'
Замена
А. Гризманн
️️️️
В. Бен-Йеддер
57'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
О. Жиру
57'
31'
ГОЛ! 0:2!
О. Валакари
Пас отдал
Й. Кауко
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Форсс
Пас отдал
Р. Карьялайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Рубен Агилар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-3-3
16
Манданда
3
Динь
5
Лангле
15
Зума
24
Дюбуа
17
Сиссоко
6
Погба
15
Н'Зонзи
22
Бен-Йеддер
9
Жиру
9
Тюрам
4-3-3
12
Йоронен
21
Вяйсянен
22
Хямяляйнен
6
Ояла
3
О'Шонесси
15
Валакари
11
Шуллер
19
Кауко
22
Нисканен
26
Форсс
21
Карьялайнен
24
Дюбуа
8
Агилар
8
Агилар
24
Дюбуа
5
Лангле
4
Варан
4
Варан
5
Лангле
6
Погба
13
Канте
13
Канте
6
Погба
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Бен-Йеддер
9
Жиру
11
Марсьяль
11
Марсьяль
9
Жиру
22
Нисканен
17
Алхо
17
Алхо
22
Нисканен
15
Валакари
7
Тэйлор
7
Тэйлор
15
Валакари
21
Вяйсянен
2
Араюри
2
Араюри
21
Вяйсянен
6
Ояла
4
Тойвио
4
Тойвио
6
Ояла
21
Карьялайнен
6
Камара
6
Камара
21
Карьялайнен
11
Шуллер
10
Пукки
10
Пукки
11
Шуллер
Остались в запасе
Франция
Финляндия
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Франция - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Стад де Франс
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