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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Ян Регенсбург
Веен - Ян Регенсбург: обзор матча 23 декабря 2020
Веен
23.12.2020, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ян Регенсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Веен - Ян Регенсбург
ГОЛ!
J. George
1:3
Пенальти не реализован!
Ф. Тиц
ГОЛ!
A. Albers Nielsen
1:2
ГОЛ!
D. Kempe
1:1
ГОЛ!
Э. Векессер
0:1
118'
Желтая карточка
S. Nachreiner
Желтая карточка
Д. Прокоп
112'
112'
Желтая карточка
Я. Эльведи
Замена
M. Kuhn
️️️️
M. Ajani
107'
Замена
M. Guthorl
️️️️
М. Малоне
106'
101'
Замена
S. Kennedy
️️️️
O. Hein
Желтая карточка
Я. Медич
97'
90'
+3
Желтая карточка
J. Schneider
86'
Замена
J. George
️️️️
C. Moritz
85'
Желтая карточка
A. Opoku
85'
Замена
J. Schneider
️️️️
Я. Бесте
79'
Желтая карточка
Э. Векессер
65'
Желтая карточка
Я. Бесте
63'
Замена
A. Opoku
️️️️
С. Штольце
62'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
A. Vrenezi
Замена
P. Chato Nguendong
️️️️
M. Lais
62'
Желтая карточка
S. Mockenhaupt
61'
Желтая карточка
M. Lais
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
10
Доминик Прокоп
ЦП
11
Маурице Малоне
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
22
M. Ajani
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
25
Dennis Kempe
ЦФ
0
M. Lais
ЦФ
0
G. Korte
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ян Регенсбург
33
Александер Майер
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
17
Макс Безушков
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
17
Oliver Hein
ЦФ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
0
Christoph Moritz
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
26
Matthias Hamrol
ЦФ
19
Michel Niemeyer
ЦФ
0
M. Guthorl
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
0
T. Schwede
ЦФ
0
M. Kuhn
ЦФ
Ян Регенсбург
23
Маркус Палионис
ЦЗ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
9
Jann George
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
2-1-5
15
Гюрлеен
18
Медич
10
Прокоп
25
9
Тиц
0
0
4
2-1-2-5
33
Майер
33
Эльведи
13
Векессер
17
Безушков
22
Штольце
19
Бесте
17
19
10
0
28
11
Малоне
0
0
11
Малоне
0
25
25
0
22
0
0
22
10
22
22
10
17
4
4
17
22
Штольце
17
17
22
Штольце
0
9
9
0
19
Бесте
33
33
19
Бесте
Остались в запасе
Веен
Ян Регенсбург
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
26
Matthias Hamrol
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
19
Michel Niemeyer
ЦФ
0
T. Schwede
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
32
Alexander Weidinger
ЦФ
23
Маркус Палионис
ЦЗ
6
Tom Baack
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Остались в запасе
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
26
Matthias Hamrol
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
19
Michel Niemeyer
ЦФ
0
T. Schwede
ЦФ
Остались в запасе
32
Alexander Weidinger
ЦФ
23
Маркус Палионис
ЦЗ
6
Tom Baack
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Джо Энохс
Статистика матча Веен - Ян Регенсбург
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
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