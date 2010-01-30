Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Блэкберн
Вест Хэм - Блэкберн: обзор матча 30 января 2010
Вест Хэм
30.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Блэкберн
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Диуф
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Ф. Ноубл
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Калинич
Замена
С. Паркер
️️️️
В. Бехрами
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Б. Эмертон
Замена
К. Коул
️️️️
Р. Ковач
Желтая карточка
Б. Эмертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Джек Коллисон
ПП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-1-1
31
Грин
4
Апсон
23
Спектор
5
Томкинс
36
Фобер
15
Ковач
85
Бехрами
16
Нобл
10
Коллисон
23
Диаманти
18
Ноубл
3-2-3-2
17
Робинсон
13
Ольссон
17
Нельсен
4
Самба
39
Шимбонда
28
Живе
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
21
Диуф
9
Калинич
85
Бехрами
8
Паркер
8
Паркер
85
Бехрами
15
Ковач
24
Коул
24
Коул
15
Ковач
18
Ноубл
20
Сирс
20
Сирс
18
Ноубл
7
Эмертон
42
Эндрюс
42
Эндрюс
7
Эмертон
21
Диуф
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Диуф
9
Калинич
33
Робертс
33
Робертс
9
Калинич
Остались в запасе
Вест Хэм
Блэкберн
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
12
Джейсон Браун
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вест Хэм - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Аптон Парк
Новости команд
Все
Вест Хэм
Блэкберн
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+