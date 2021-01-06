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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - ПАС
Ларисса - ПАС: обзор матча 06 января 2021
Ларисса
06.01.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - ПАС
90'
+2
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
S. Križman
88'
Желтая карточка
Я. Каргас
Замена
M. Nunic
️️️️
M. Bertos
78'
78'
Замена
В. Наумец
️️️️
Х. Элефтериадис
Желтая карточка
Т. Спарв
38'
36'
Желтая карточка
S. Križman
Желтая карточка
S. Filip
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
0
A. Nikolias
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Sandi Križman
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ларисса
5
Uroš Ćosić
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
3-2-2-3
1
5
25
70
16
4
22
20
Спарв
70
Пинакас
0
0
4-2-2-2
1
Хутесиотис
43
Персман
5
Эррамуспе
2
Салиакас
4
Каргас
7
Карталис
28
Домингес
14
Памлидис
20
Элефтериадис
22
12
25
33
33
25
12
6
Пантелакис
6
Пантелакис
12
20
Элефтериадис
9
Наумец
9
Наумец
20
Элефтериадис
Остались в запасе
Ларисса
ПАС
5
Uroš Ćosić
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
5
Uroš Ćosić
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Ларисса - ПАС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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