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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Атромитос
Волос - Атромитос: обзор матча 04 января 2021
Волос
04.01.2021, понедельник, 18:15
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Атромитос
36'
Х. Хосе Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Атромитос
Желтая карточка
Б. Клейман
90'
+4
Замена
Ф. Грильо
️️️️
А. Варда
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Феррари
87'
Замена
️️️️
Х. Бартоло
74'
71'
Замена
B. Rabello
️️️️
Х. Муньис
61'
Замена
A. Agayev
️️️️
Л. Христодулопулос
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
52'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосе Переа
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
3-2-1-4
55
Клейман
31
Санчес
2
Дентакис
26
Феррари
14
Баррьентос
23
Ринстра
7
Бартоло
9
Переа
9
Дувикас
7
Варда
24
Митоглу
4-4-2
1
Янниотис
4
Струнгис
6
Гутас
19
Кивракидис
12
7
Христодулопулос
3
Гальвао
10
Саломон
10
Муньис
10
23
7
Варда
37
Грильо
37
Грильо
7
Варда
Коцопулос
50
Матич
50
Матич
Коцопулос
7
Христодулопулос
0
0
7
Христодулопулос
10
Муньис
10
10
10
Муньис
Остались в запасе
Волос
Атромитос
11
Сотирис Нинис
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
10
Николас Мартинес
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
28
Spyridon Natsos
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
11
Сотирис Нинис
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
10
Николас Мартинес
ЦП
Остались в запасе
28
Spyridon Natsos
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Волос - Атромитос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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