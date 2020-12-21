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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Волос
АЕК - Волос: обзор матча 21 декабря 2020
АЕК
21.12.2020, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Волос
3'
М. Танкович
70'
К. Ансарифард
16'
Ф. Феррари
34'
А. Варда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Волос
90'
+4
Желтая карточка
С. Санчес
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Красная карточка
Е. Шахов
88'
86'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
А. Дувикас
85'
Вторая желтая
R. Colombo
83'
Желтая карточка
R. Colombo
Вторая желтая
Паулиньо
74'
ГОЛ! 2:2!
К. Ансарифард
Пас отдал
Н. Оливейра
70'
67'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
Х. Албанис
️️️️
С. Сварнас
67'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Танкович
58'
52'
Желтая карточка
Х. Бартоло
Желтая карточка
Паулиньо
52'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
46'
Желтая карточка
Н. Оливейра
45'
+3
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Варда
Пас отдал
Х. Бартоло
Желтая карточка
П. Манталос
17'
16'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Феррари
ГОЛ! 1:0!
М. Танкович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
2
Митай
19
Чигринский
4
Сварнас
27
Паулиньо
4
Шиманьски
8
Симойш
20
Манталос
22
Танкович
7
Оливейра
99
Гарсия
3-2-1-4
55
Клейман
31
Санчес
2
Дентакис
26
Феррари
14
Баррьентос
23
Ринстра
7
Бартоло
9
Дувикас
7
Варда
9
Переа
5
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
4
Сварнас
19
Албанис
19
Албанис
4
Сварнас
22
Танкович
17
Ансарифард
17
Ансарифард
22
Танкович
9
Переа
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Переа
9
Дувикас
24
Митоглу
24
Митоглу
9
Дувикас
Остались в запасе
АЕК
Волос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча АЕК - Волос
3
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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