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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Астерас
ПАС - Астерас: обзор матча 21 декабря 2020
ПАС
21.12.2020, понедельник, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Астерас
23'
Г. Памлидис
87'
S. Križman
34'
Х. Мунафо
84'
L. FernÃ¡ndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Астерас
89'
Замена
️️️️
Сито
ГОЛ! 2:2!
S. Križman
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Альварес
84'
ГОЛ! 1:2!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
Ф. Альварес
74'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
74'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Х. Элефтериадис
63'
57'
Желтая карточка
Х. Барралес
Красная карточка
S. Siontis
54'
46'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
Замена
J. Leo
️️️️
В. Наумец
46'
40'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
В. Иглесиас
34'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мунафо
Пас отдал
А. Риера
ГОЛ! 1:0!
Г. Памлидис
Пас отдал
М. Персман
23'
Замена
S. Siontis
️️️️
Ф. Кастро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Хутесиотис
5
Эррамуспе
4
Каргас
43
Персман
22
Кастро
28
Домингес
20
Элефтериадис
9
Наумец
14
Памлидис
12
24
3-2-5
1
Пападопулос
19
Кастаньо
27
Коцирас
24
Альварес
17
Иглесиас
8
Мунафо
15
23
Риера
9
Барралес
40
Сито
20
Регис
20
Элефтериадис
6
Пантелакис
6
Пантелакис
20
Элефтериадис
9
Наумец
12
12
9
Наумец
22
Кастро
22
22
22
Кастро
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
17
Иглесиас
6
6
17
Иглесиас
23
Риера
10
10
23
Риера
Остались в запасе
ПАС
Астерас
8
Ангелос Лиасос
ОП
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
5
Eneko Capilla
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
8
Ангелос Лиасос
ОП
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
Остались в запасе
5
Eneko Capilla
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАС - Астерас
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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