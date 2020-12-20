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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 20 декабря 2020
ПАОК
20.12.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
11'
К. Свидерски
65'
С. Ингасон
16'
А. Канталапьерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Панатинаикос
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Х. Цолис
89'
Замена
А. Эсити
️️️️
Д. Аугусто
89'
89'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ф. Санчес
Желтая карточка
Ш. Шваб
86'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
85'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Виейринья
83'
Замена
А. Чолак
️️️️
К. Свидерски
83'
82'
Замена
С. Александропулос
️️️️
А. Пунгурас
82'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Канталапьерда
72'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
72'
Замена
Карлитос
️️️️
Л. Вильяфаньес
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Мург
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Ингасон
Пас отдал
К. Свидерски
65'
61'
Желтая карточка
Ф. Македа
Желтая карточка
К. Свидерски
61'
Желтая карточка
Виейринья
58'
Желтая карточка
Д. Яннулис
56'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
45'
+1
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Канталапьерда
Пас отдал
Ф. Македа
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
Пас отдал
Д. Яннулис
11'
6'
Желтая карточка
А. Канталапьерда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
10
Карлитос
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3-5-1-1
1
Пасхалакис
13
Яннулис
5
Михайлидис
15
Ингасон
14
Живкович
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
99
Мург
8
Аугусто
17
Цолис
28
Свидерски
4-1-2-3
1
Диудис
28
Санчес
15
Пунгурас
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
27
Хуанкар
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
9
Македа
17
Цолис
19
Перейра
19
Перейра
17
Цолис
20
Виейринья
15
Креспо
15
Креспо
20
Виейринья
8
Аугусто
13
Эсити
13
Эсити
8
Аугусто
99
Мург
22
Шваб
22
Шваб
99
Мург
28
Свидерски
14
Чолак
14
Чолак
28
Свидерски
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
15
Пунгурас
14
Александропулос
14
Александропулос
15
Пунгурас
10
Канталапьерда
17
17
10
Канталапьерда
28
Санчес
8
Бузукис
8
Бузукис
28
Санчес
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
22
Ника Нинуа
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
19
Василиос Загаритис
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
19
Василиос Загаритис
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
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Тумба
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