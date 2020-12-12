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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - ОФИ
Ларисса - ОФИ: обзор матча 12 декабря 2020
Ларисса
12.12.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
ОФИ
58'
Т. Спарв (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - ОФИ
90'
+3
Замена
F. Grivas
️️️️
Ф. Старжеон
Желтая карточка
Т. Спарв
90'
+2
89'
Желтая карточка
D. Sotiriou
Желтая карточка
V. Platellas
87'
86'
Замена
N. Korovesis
️️️️
O. Lymperakis
Замена
G. Zacharakis
️️️️
R. Milosavljevic
80'
78'
Замена
A. Giannou
️️️️
К. Балояннис
Желтая карточка
R. Milosavljevic
77'
67'
Желтая карточка
К. Балояннис
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Спарв
Замена
H. Younés
️️️️
Ф. Дурмишай
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ларисса
14
Spyridon Glinos
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
38
Theodoros Mingos
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
3-2-2-3
1
5
25
70
16
4
20
Спарв
22
70
Пинакас
17
Дурмишай
0
4-4-2
32
18
Яннулис
13
15
Диамантис
2
Вурос
29
Мельядо
70
Старжеон
38
Балояннис
26
Стайкос
22
2
22
21
21
22
17
Дурмишай
0
0
17
Дурмишай
38
Балояннис
0
0
38
Балояннис
13
34
34
13
70
Старжеон
28
28
70
Старжеон
Остались в запасе
Ларисса
ОФИ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
38
Theodoros Mingos
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Ларисса - ОФИ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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