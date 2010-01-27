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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 27 января 2010
Эвертон
27.01.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
7'
Т. Кэхилл
19'
Л. Донован
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
Замена
М. Артета
️️️️
Л. Донован
Замена
П. Да Силва
️️️️
Н. Носуорти
Желтая карточка
Б. Зенден
Замена
Э. Рид
️️️️
Л. Каттермол
Замена
К. Джонс
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 2:0!
Л. Донован
Пас отдал
Т. Кэхилл
19'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Пас отдал
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
26
Джон Менса
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
27
Лорик Цана
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Киран Ричардсон
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ОП
9
Джеймс Воган
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
25
Дистен
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
10
Донован
17
Кэхилл
28
Саа
4-4-1-1
1
Гордон
26
Менса
6
Килгаллон
33
Носуорти
3
МакКартни
6
Каттермол
27
Цана
14
Хендерсон
7
Зенден
15
Ричардсон
10
Бент
10
Донован
8
Артета
8
Артета
10
Донован
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
20
Пиенаар
28
Аничебе
28
Аничебе
20
Пиенаар
33
Носуорти
4
Да Силва
4
Да Силва
33
Носуорти
6
Каттермол
11
Рид
11
Рид
6
Каттермол
15
Ричардсон
9
Джонс
9
Джонс
15
Ричардсон
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
13
Карло Нэш
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Мартон Фулоп
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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