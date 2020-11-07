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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панетоликос
ПАС - Панетоликос: обзор матча 07 ноября 2020
ПАС
07.11.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Панетоликос
72'
Замена
А. Малис
️️️️
A. Karasalidis
65'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
Г. Арийиби
Замена
А. Карталис
️️️️
В. Наумец
61'
Желтая карточка
М. Салиакас
55'
21'
Желтая карточка
Г. Лиавас
Желтая карточка
Я. Каргас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
77
Spyros Skondras
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
4-1-3-2
1
Хутесиотис
6
Пантелакис
43
Персман
2
Салиакас
4
Каргас
8
Лиасос
20
Элефтериадис
9
Наумец
14
Памлидис
12
22
4-3-1-2
1
27
4
54
Лиавас
70
Яколиш
28
Арийиби
8
Далсью
20
Диас
10
Мендоса
44
9
Вергос
9
Наумец
7
Карталис
7
Карталис
9
Наумец
28
Арийиби
0
0
28
Арийиби
4
47
Малис
47
Малис
4
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
77
Spyros Skondras
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
77
Spyros Skondras
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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