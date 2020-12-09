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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Волос
Астерас - Волос: обзор матча 09 декабря 2020
Астерас
09.12.2020, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Волос
24'
Х. Барралес (П)
90+4'
Х. Хосе Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Волос
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
Х. Бартоло
90'
Вторая желтая
Ф. Феррари
Замена
️️️️
Х. Регис
86'
Желтая карточка
Л. Тилика
80'
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
80'
Желтая карточка
Х. Барралес
69'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
В. Иглесиас
67'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
67'
Желтая карточка
Ф. Альварес
53'
Пенальти не реализован!
Х. Барралес
52'
51'
Желтая карточка
Ф. Феррари
46'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Н. Мартинес
45'
+2
Желтая карточка
С. Нинис
31'
Желтая карточка
R. Colombo
Желтая карточка
В. Иглесиас
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Барралес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
3-2-5
1
Пападопулос
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
17
Иглесиас
8
Мунафо
21
9
Барралес
40
Сито
20
Регис
15
3-3-1-3
55
Клейман
31
Санчес
2
Дентакис
26
Феррари
11
Нинис
23
Ринстра
10
Мартинес
7
Бартоло
9
Дувикас
7
Варда
5
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
17
Иглесиас
6
6
17
Иглесиас
10
Мартинес
9
Переа
9
Переа
10
Мартинес
Остались в запасе
Астерас
Волос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Астерас - Волос
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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