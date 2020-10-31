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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Ларисса
Волос - Ларисса: обзор матча 31 октября 2020
Волос
31.10.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ларисса
84'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Ларисса
90'
+4
Желтая карточка
M. Bertos
90'
+4
Желтая карточка
G. Torje
Замена
S. Dimopoulos
️️️️
Х. Бартоло
88'
Красная карточка
Д. Ринстра
85'
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
84'
80'
Замена
G. Maidanos
️️️️
S. Filip
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
72'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Н. Мартинес
69'
63'
Замена
A. Secerovic
️️️️
A. Nikolias
63'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
V. Platellas
Вторая желтая
Г. Митоглу
50'
Замена
Т. Цоканис
️️️️
Х. Хосе Переа
46'
Желтая карточка
Г. Митоглу
33'
31'
Желтая карточка
A. Michael
5'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
77
Матео Музек
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
Ларисса
16
Nikola Zizic
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
0
G. Torje
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
0
Hamza Younés
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
3-3-4
1
Гаравелис
31
Санчес
2
Дентакис
26
Феррари
10
Мартинес
23
Ринстра
14
Баррьентос
7
Варда
24
Митоглу
9
Дувикас
9
Переа
3-2-2-3
1
5
4
25
77
Музек
70
22
20
Спарв
70
Пинакас
0
0
10
Мартинес
7
Бартоло
7
Бартоло
10
Мартинес
Бартоло
0
0
Бартоло
9
Переа
6
Цоканис
6
Цоканис
9
Переа
70
23
23
70
0
22
22
0
0
17
Дурмишай
17
Дурмишай
0
Остались в запасе
Волос
Ларисса
11
Сотирис Нинис
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
0
Hamza Younés
ЦФ
18
Яннис Кости
ЦП
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
0
G. Torje
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
11
Сотирис Нинис
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
Остались в запасе
0
Hamza Younés
ЦФ
18
Яннис Кости
ЦП
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
0
G. Torje
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Волос - Ларисса
2
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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