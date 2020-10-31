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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС
Атромитос - ПАС: обзор матча 31 октября 2020
Атромитос
31.10.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
ПАС
37'
Х. Элефтериадис
70'
Я. Каргас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАС
87'
Желтая карточка
J. Leo
Замена
П. Якумакис
️️️️
Л. Христодулопулос
76'
73'
Замена
F. Brener
️️️️
А. Карталис
70'
ГОЛ! 0:2!
Я. Каргас
Замена
J. Umbides
️️️️
А. Бусуладжич
68'
Желтая карточка
J. Tomasevic
65'
Желтая карточка
Б. Матич
64'
Желтая карточка
А. Бусуладжич
49'
Замена
J. Tomasevic
️️️️
С. Струнгис
46'
45'
+2
Желтая карточка
Я. Каргас
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Элефтериадис
31'
Желтая карточка
А. Карталис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
4-4-2
1
Янниотис
6
Гутас
4
Струнгис
19
Кивракидис
33
Рисванис
3
Гальвао
8
Харисис
8
Бусуладжич
7
Христодулопулос
9
Манусос
23
3-2-2-2-1
1
Хутесиотис
6
Пантелакис
4
Каргас
2
Салиакас
43
Персман
5
Эррамуспе
7
Карталис
28
Домингес
14
Памлидис
20
Элефтериадис
12
4
Струнгис
22
22
4
Струнгис
Коцопулос
50
Матич
50
Матич
Коцопулос
10
Саломон
10
Саломон
8
Бусуладжич
8
8
8
Бусуладжич
7
Христодулопулос
8
Якумакис
8
Якумакис
7
Христодулопулос
7
Карталис
0
0
7
Карталис
Остались в запасе
Атромитос
ПАС
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Атромитос - ПАС
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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2020.01.20 22:17
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