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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Волос
Панатинаикос - Волос: обзор матча 24 октября 2020
Панатинаикос
24.10.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Волос
56'
Карлитос
90+2'
Х. Бартоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Волос
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Бартоло
Желтая карточка
Д. Курбелис
83'
77'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Ж. Баррьентос
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Карлитос
76'
74'
Замена
С. Нинис
️️️️
T.
72'
Желтая карточка
R. Colombo
Желтая карточка
В. Загаритис
69'
Замена
Y. Mollo
️️️️
А. Канталапьерда
68'
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
Пас отдал
Маурисио
56'
Пенальти не реализован!
Карлитос
54'
50'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
Ф. Санчес
41'
19'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Карлитос
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
3-1-3-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
28
Санчес
8
Маурисио
10
Карлитос
19
Загаритис
6
Курбелис
9
Македа
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
3-3-4
1
Гаравелис
31
Санчес
2
26
Феррари
23
Ринстра
10
Мартинес
14
Баррьентос
9
Дувикас
7
Варда
0
5
10
Канталапьерда
14
14
10
Канталапьерда
10
Карлитос
8
Бузукис
8
Бузукис
10
Карлитос
2
11
Нинис
11
Нинис
2
14
Баррьентос
7
Бартоло
7
Бартоло
14
Баррьентос
Остались в запасе
Панатинаикос
Волос
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
55
Борис Клейман
ВР
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панатинаикос - Волос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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