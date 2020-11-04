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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Ларисса
ПАС - Ларисса: обзор матча 04 ноября 2020
ПАС
04.11.2020, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ларисса
61'
J. Leo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Ларисса
Желтая карточка
S. Križman
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
H. Younés
Замена
F. Brener
️️️️
Я. Каргас
86'
Желтая карточка
А. Карталис
81'
80'
Желтая карточка
S. Filip
79'
Замена
H. Younés
️️️️
V. Platellas
79'
Замена
Я. Кости
️️️️
Т. Спарв
78'
Желтая карточка
G. Torje
Замена
S. Križman
️️️️
J. Leo
74'
69'
Замена
O. Grigoropoulos
️️️️
M. Bertos
68'
Замена
G. Torje
️️️️
A. Nikolias
63'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
A. Michael
Замена
А. Карталис
️️️️
Г. Памлидис
62'
ГОЛ! 1:0!
J. Leo
61'
Замена
S. Siontis
️️️️
Х. Элефтериадис
46'
27'
Желтая карточка
V. Platellas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
70
Steliano Filip
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Ларисса
16
Nikola Zizic
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
0
G. Torje
ЦП
23
Georgios Maidanos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хутесиотис
43
Персман
4
Каргас
2
Салиакас
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
28
Домингес
20
Элефтериадис
11
Лолис
14
Памлидис
12
3-2-2-3
1
77
Музек
5
25
70
4
20
Спарв
22
70
Пинакас
0
0
14
Памлидис
7
Карталис
7
Карталис
14
Памлидис
20
Элефтериадис
22
22
20
Элефтериадис
4
Каргас
0
0
4
Каргас
12
12
12
12
25
24
24
25
20
Спарв
18
Кости
18
Кости
20
Спарв
0
0
0
0
0
0
0
0
5
17
Дурмишай
17
Дурмишай
5
Остались в запасе
ПАС
Ларисса
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Главный тренер
Яннис Петракис
23
Georgios Maidanos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Остались в запасе
23
Georgios Maidanos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча ПАС - Ларисса
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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