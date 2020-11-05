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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Даллас
Нэшвилл - Даллас: обзор матча 05 ноября 2020
Нэшвилл
05.11.2020, четверг, 04:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Даллас
19'
Р. Холлингшид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Даллас
90'
+2
Желтая карточка
Р. Холлингшид
84'
Замена
Р. Циглер
️️️️
Т. Сантос
80'
Замена
С. Москера
️️️️
Р. Пепи
Замена
Д. Джонс
️️️️
T. Anunga
77'
71'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Х. Феррейра
Замена
H. Bwana
️️️️
Р. Леаль
70'
Замена
А. Мьюил
️️️️
M. LaGrassa
69'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Риос
46'
Замена
J. Anibaba
️️️️
J. Maher
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Холлингшид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
4-2-4
1
15
Миллер
4
2
Ловиц
25
Циммерман
20
Годой
11
Леаль
5
14
Риос
27
22
3-2-1-4
1
Маурер
5
2
14
Рейнолдс
24
Холлингшид
14
Нельсон
21
Сантос
7
Барриос
27
Феррейра
9
Пепи
8
27
20
Джонс
20
Джонс
27
14
Риос
29
Кадис
29
Кадис
14
Риос
11
Леаль
70
70
11
Леаль
5
3
3
5
22
19
Мьюил
19
Мьюил
22
27
Феррейра
6
Тессманн
6
Тессманн
27
Феррейра
21
Сантос
3
Циглер
3
Циглер
21
Сантос
9
Пепи
33
Москера
33
Москера
9
Пепи
Остались в запасе
Нэшвилл
Даллас
30
Elliot Panicco
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
17
Данте Сили
ЛФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
17
Данте Сили
ЛФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нэшвилл - Даллас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
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