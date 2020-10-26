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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Торпедо-БелАЗ - Слуцк: обзор матча 26 октября 2020
Торпедо-БелАЗ
26.10.2020, понедельник, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Слуцк
41'
А. Хачатурян
78'
Н. Николаевич
22'
A. Gafar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Слуцк
88'
Желтая карточка
A. Ponikarov
ГОЛ! 2:1!
Н. Николаевич
Пас отдал
М. Бордачев
78'
75'
Желтая карточка
V. Trubila
Замена
M. Moresche
️️️️
Д. Антилевский
72'
62'
Замена
V. Trubila
️️️️
R. Krivulkin
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Устинов
58'
Желтая карточка
М. Бордачев
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Хачатурян
41'
40'
Желтая карточка
E. Semenov
22'
ГОЛ! 0:1!
A. Gafar
Пас отдал
Е. Велько
Желтая карточка
А. Хачатурян
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
8
Egor Semenov
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Artem Ponikarov
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Matheus Moresche
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Слуцк
0
V. Trubila
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
71
Андрей Крень
ОП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
35
Ilya Velich
ЦФ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
88
Kirill Kladko
ЦФ
3-5-3
26
Бордачев
88
Яшин
44
Аусси
20
Велозо
6
Премудров
35
Хачатурян
19
Устинов
22
Рамос
1
Бушма
90
Антилевский
7
4-2-1-4
59
4
Ращеня
18
14
Анюкевич
8
10
Козлов
77
Сасин
77
22
Велько
30
Брановец
7
90
Антилевский
11
11
90
Антилевский
19
Устинов
13
Николаевич
13
Николаевич
19
Устинов
59
0
0
59
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
35
Ilya Velich
ЦФ
15
Андрей Рум
ПЗ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ОП
88
Kirill Kladko
ЦФ
71
Андрей Крень
ОП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
35
Ilya Velich
ЦФ
15
Андрей Рум
ПЗ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ОП
88
Kirill Kladko
ЦФ
71
Андрей Крень
ОП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Слуцк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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