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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Зальцбург
Бавария - Зальцбург: обзор матча 25 ноября 2020
Бавария
25.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Зальцбург
42'
Р. Левандовски
52'
М. Вебер (АГ)
68'
Л. Сане
73'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Зальцбург
90'
+5
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Ричардс
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
79'
73'
ГОЛ! 3:1!
М. Бериша
Пас отдал
Р. Кристенсен
71'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Д. Собослаи
71'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Э. Мвепу
71'
Замена
К. Адейеми
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 3:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Коман
68'
Вторая желтая
М. Рока
66'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Б. Павар
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
62'
58'
Желтая карточка
С. Койта
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Вебер
52'
Желтая карточка
М. Рока
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
42'
Желтая карточка
М. Нойер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
4-1-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
26
Ричардс
28
Павар
21
Рока
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Койта
20
Бериша
28
Павар
21
Эрнандес
21
Эрнандес
28
Павар
26
Ричардс
88
Мартинес
88
Мартинес
26
Ричардс
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
16
Юнузович
14
Адейеми
14
Адейеми
16
Юнузович
8
Собослаи
24
Сучич
24
Сучич
8
Собослаи
12
Мвепу
18
Ашимеру
18
Ашимеру
12
Мвепу
Остались в запасе
Бавария
Зальцбург
10
Джамал Мусиала
АП
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бавария - Зальцбург
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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