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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Динамо К
Ференцварош - Динамо К: обзор матча 28 октября 2020
Ференцварош
28.10.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
59'
Т. Нгуэн
90'
Ф. Боли
28'
В. Цыганков (П)
41'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Динамо К
90'
+3
Замена
Ж. Родригес
️️️️
В. Цыганков
ГОЛ! 2:2!
Ф. Боли
Пас отдал
Э. Лайдуни
90'
89'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
89'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Н. Шапаренко
86'
Вторая желтая
С. Сидорчук
Замена
Л. Двали
️️️️
А. Ковачевич
86'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Г. Ловренчич
86'
82'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
76'
Желтая карточка
В. Буяльский
Замена
Р. Мак
️️️️
Д. Зигер
73'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Исаэль
73'
Желтая карточка
Т. Нгуэн
72'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
71'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
И. Харатин
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Нгуэн
Пас отдал
А. Зубков
59'
52'
Желтая карточка
С. Сидорчук
41'
ГОЛ! 0:2!
К. де Пена
Пас отдал
В. Буяльский
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Цыганков
Желтая карточка
И. Харатин
26'
Желтая карточка
М. Хайстер
21'
Желтая карточка
Сомалья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Сомалья
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ференцварош
61
Мартон Банки
ВР
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
3-1-3-2-1
90
Дибус
15
Ковачевич
16
Блажич
2
Хайстер
14
Харатин
7
Сомалья
18
Зигер
88
Исаэль
93
Нгуэн
21
Зубков
26
Ловренчич
4-3-2-1
71
Бойко
20
Караваев
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
11
Цыганков
14
де Пена
20
Супряга
26
Ловренчич
21
Ботка
21
Ботка
26
Ловренчич
14
Харатин
93
Лайдуни
93
Лайдуни
14
Харатин
15
Ковачевич
3
Двали
3
Двали
15
Ковачевич
18
Зигер
21
Мак
21
Мак
18
Зигер
88
Исаэль
9
Боли
9
Боли
88
Исаэль
10
Шапаренко
8
Балуцэ
8
Балуцэ
10
Шапаренко
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Родригес
7
Родригес
11
Цыганков
Остались в запасе
Ференцварош
Динамо К
61
Мартон Банки
ВР
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
35
Руслан Нещерет
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
61
Мартон Банки
ВР
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ференцварош - Динамо К
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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