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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Ренн
Севилья - Ренн: обзор матча 28 октября 2020
Севилья
28.10.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
56'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Ренн
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
89'
87'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Замена
Ф. Васкес
️️️️
М. Эль-Хаддади
85'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
85'
78'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
К. Гренье
77'
Замена
Дальберт
️️️️
Б. Соппи
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Торрес
76'
62'
Желтая карточка
Ж. Мартен
58'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Акунья
56'
Желтая карточка
М. Акунья
53'
49'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Б. Бурижо
Желтая карточка
О. Торрес
31'
17'
Замена
Н. Агер
️️️️
Д. Ругани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
4-3-1-2
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
24
Ругани
2
Соппи
19
Гренье
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
9
Гирасси
11
Доку
8
Торрес
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Торрес
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
20
Васкес
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
19
Гренье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
19
Гренье
2
Соппи
29
Дальберт
29
Дальберт
2
Соппи
24
Ругани
21
Агер
21
Агер
24
Ругани
27
Бурижо
17
Леа Силики
17
Леа Силики
27
Бурижо
Остались в запасе
Севилья
Ренн
14
Оскар Родригес
АП
13
Альфонсо Пастор
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Альфонсо Пастор
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Севилья - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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